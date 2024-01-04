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Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 18. haftada Yılport Samsunspor'u 3-1 yenerek ligde üst üste üçüncü galibiyetine ulaşan Corendon Alanyaspor ise 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

Süper Lig 'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, haftaya 24 puanla 8'inci sırada girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 50 genci Sarıkamış'a götürecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 50 genci Sarıkamış'a götürecek

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