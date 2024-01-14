Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

61. dakikada Safuri'nin sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayı önünde topla buluşan Kaluzinski, şutunu çekti. Şutun pas olduğu pozisyonda Veysel Sarı'nın kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

36. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un pas verdiği Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, Benkovic çizgi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak gole engel oldu.

24. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Leite topu kontrol etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.