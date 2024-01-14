Haber: Damla Oya Erman

Çin hükümeti, Wangshendongjian Technology adlı bir teknoloji firmasının AirDrop'u kullanarak Pekin metrosunda "uygunsuz bilgi" paylaşmakla suçlanan kullanıcıları tespit ettiğini belirtti. Ancak, uzmanlar, bu iddianın küresel gizlilik açısından ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor.

AirDrop, Bluetooth ve diğer kablosuz bağlantıların bir kombinasyonunu kullanarak dosya paylaşımına olanak tanıyan bir özelliktir. Pro-demokrasi aktivistler tarafından kullanılan bu özellik, Çin hükümeti tarafından kısıtlanmıştır.

Çinli teknoloji firması, AirDrop'u kullanarak Pekin metrosundaki kullanıcıları tespit ettiğini iddia etti. Bu iddia, ABD'li politikacılar ve gizlilik savunucuları arasında, Apple'ın Çin ile ilişkisi ve otoriter rejimlerin ABD teknolojisinin kullanımını nasıl manipüle edebileceği konusundaki endişeleri canlandırdı.

Alman araştırmacılar, Apple'ı 2019'da bu güvenlik açıkları konusunda uyardıklarını ve 2021'de sorunu çözmek için bir öneri sunduklarını ancak Apple'ın bu öneriyi uygulamadığını belirtiyor. Uzmanlar, bu durumun Apple'ın şeffaflık ve güvenlik konularında hesap verme sorumluluğunu artırdığını ifade ediyorlar.

Çin'in bu iddiası, ABD'li politikacıları endişelendirdi. Senatör Marco Rubio, Apple'a hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısında bulunarak, "iPhone kullanan herkesin Apple'ın AirDrop işlevinin güvenliğinden endişe duyması gerekiyor. Bu ihlal, Pekin'in muhalif olarak gördüğü herhangi bir Apple kullanıcısını hedeflemenin başka bir yolu" dedi.