Antalya

Boztepe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyanın en güzel kentlerinden olan Antalya'nın en önemli değeri Antalyaspor'un marka gücünü artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kulüpte bu birlik ve beraberliğin sürmesi ve futbol şansının da yanlarında olmasıyla takımı daha ileriye taşıyacaklarına inandıklarını belirten Boztepe, yarın Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın önemini bildiklerini ve amaçlarının 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmek olduğunu ifade etti.

İyi bir kadroya sahip olduklarına dikkati çeken Boztepe, "Ahlaklı ve güzel oyunculara sahibiz. Hepimiz inanıyoruz. Hayallerimizden bir tanesi Avrupa kupalarında oynamak. İyi bir fikstürümüz var. Bu fikstürden değerli puanlar alacağımıza inanıyorum. Futbol tabii biraz da şans oyunu. Bazen iyi oyun çıkartmanıza rağmen ciddi şanssızlıklar yaşayabiliyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı iyi oyun çıkardık ancak mağlubiyetle ayrıldık. Buna benzer şanssızlıklar yaşamadığımız sürece sezonu ilk 6'da bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaleci Helton ve futbolcuları Saric'in bonservisini almak için çalıştıklarını dile getiren Boztepe, hedefi başarı olan bir kulüp olarak başarılı oyuncularını hızlı bir şekilde satmak gibi niyetlerinin olmadığını aktardı.

Kaluzinski'ye gelen resmi bir teklif olmadığını kaydeden Boztepe, futbolcuyu kadrolarında tutmayı planladıklarını vurguladı. Boztepe, Buska'nın bonservisini almak için pazarlığa girebileceklerini ancak bununla ilgili henüz teknik bir değerlendirme yapmadıklarını belirtti.

Ara transfer dönemi için takip ettikleri bazı oyuncular olduğunu anlatan Boztepe, "Bazı bölgelerde ihtiyaçlarımız var. Bunun farkındayız. Üzerinde çalışma yapıyoruz. Sürpriz isimlerin transferleri olacaktır. Bütçemiz belli. Bu doğrultuda çalışmalarımız, araştırmalarımız devam ediyor. Yeni transfer ve var olan ekibimizle başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.