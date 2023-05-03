ANTARTİKA AA- Milli Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak, Piri Reis'in izinde, kıtada denizden ve karadan koordinatları belirlemeye yönelik ölçümler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Harita Genel Müdürlüğü tarafından Horseshoe Adası'nda yapılan jeodinamik ölçümler ve Dismal Adası'nda bulunan Küresel Konumlama Uydu Sistemleri (GNSS) istasyonu ile yer bilimleri literatürüne katkı sağlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Horseshoe Adası'nın batısında yer alan Lystad Körfezi'nde batimetrik ölçümler yaptı.

Piri Reis, 1513 tarihli dünya haritasında Antarktika'ya ait en yakın toprakları Güney Amerika kıtasının en güney bölgelerini çizerek oluştururken, Türk bilim insanları da 1967 yılından bu yana bölgede bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor.

Piri Reis'in izinde haritacılık alanında çalışmalarını sürdüren Milli Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü ve Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, aynı zamanda her yıl Antarktika'ya gerçekleştirilen seferlere de katılıp deniz ve karasal alanda yaptıkları haritaları geliştirerek güncel hale getiriyor.