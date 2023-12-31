Ankara

AP üyesi Wallace, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana" Fransa'nın Strazburg kentinde AP Genel Kurulunun 4 kez toplandığını ancak bu toplantılarda Gazze için bir karar alınmadığını hatırlattı.

Wallace, "ABD-NATO'nun Ukrayna'daki vekalet savaşı" için de AP'de "yeterli kararın" çıkmadığına işaret ederek "Ukrayna veya Gazze'de ateşkes istemedik çünkü ABD İmparatorluğu istemedi." sözleriyle AP'nin pozisyonunu eleştirdi.

İrlandalı Wallace ayrıca paylaşımında, katıldığı Filistin'e destek gösterisinde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

Konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 7 Ekim'in ardından Tel Aviv'e yaptığı ziyareti eleştiren Wallace, Von der Leyen'i "İsrail'in Filistin halkına karşı soykırımına yeşil ışık yakmakla" suçladı.

Wallace, İsrail'e desteğin göstergesi olarak İsrail bayraklarının Avrupa'daki resmi binalara asıldığını ancak Filistin için aynısının yapılmadığını belirtti.

"Avrupa'nın bazı ülkelerinde Filistin bayrakları taşımanıza bile izin verilmiyor" diyen Wallace "Avrupa değerlerinin (üzerine kurulu) Avrupa Birliği, ki onların (AB) değerlerinin ne olduğunu keşfettik; değerleri yok, çıkarları var." ifadelerini kullandı.

Wallace ayrıca, AB çıkarlarının "işgalci yerleşimci İsrail'in siyonist planıyla" örtüştüğüne dikkati çekerek "Avrupa (hükümetleri) çizgilerini değiştirmedi, onlar hala sömürgecilerin yanında." dedi.

İrlandalı AP üyesi Wallace, Gazze konusunda Avrupalıların, hükümetlerin aksine Filistin'e destek vermesine ilişkin, "Avrupa halkları farklı bir yerde. Siyasilerin yüzde 80'inden fazlası apartheid İsrail devletini destekliyor ama Avrupa halklarının yüzde 90'ından fazlası zulüm gören Filistinlilerin yanında." değerlendirmesinde bulundu.