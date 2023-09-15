Haber: Mert Osman Erman

Barrot, Apple'ın yakın günlerde ülkedeki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yapacağını belirtti.

Fransa'da satışları durdurulan iPhone 12, bir düzenleyici tarafından fazla elektromanyetik radyasyon tespit edildikten sonra durdurulmuştu. Apple'a sorunu çözmesi söylendi.

Şirket, yeni güncellemenin yalnızca Fransa'daki kullanıcılar için geçerli olacağını ve burada belirli bir test protokolünün bulunduğunu söyledi.

Amerikan teknoloji devi, radyasyon bulgularının bu test rejiminin bir sonucu olduğunu ve bu durumun "bir güvenlik endişesi olmadığını" öne sürdü.

Planlanan güncelleme, Apple'ın iPhone 12 için diğer ülkelerdeki planları hakkında sorular ortaya koyuyor; çünkü iPhone 12 yalnızca üç yıl önce, 2020'de piyasaya sürüldü.

Bay Barrot, radyo frekansı düzenleyicisi (ANFR) güncellemeyi kontrol etmek için kullanacağı testi geçmeden önce iPhone 12'nin ülkede yeniden satışa sunulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, mobil telefonlar tarafından yayılan radyasyon konusundaki endişeleri gidermeye çalışmıştır.

Web sitesinde düşük seviyeli elektromanyetik alanlara maruz kalmanın insanlar için zararlı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtmektedir.

Apple, AFP haber ajansına gönderdiği bir açıklamada, Fransa'daki radyasyon bulgusunun "Fransız düzenleyicileri tarafından kullanılan belirli bir test protokolü ile ilgili olduğunu ve bir güvenlik endişesi olmadığını" söyledi.

iPhone 12'nin Specific Absorption Rate (SAR) olarak adlandırılan özgül soğurulma hızının Fransa'da yasal olarak izin verilenin üzerinde olduğunu belirleyen düzenleyici.

iPhone 12 akıllı telefonu ilk olarak Eylül 2020'de piyasaya sürüldü ve hala dünya genelinde satılmaktadır.

Apple, bu hafta başında BBC News'a, ANFR incelemesine itiraz ettiğini söyledi

Şirket, kendisi ve üçüncü taraflardan laboratuvar sonuçları ile düzenleyiciye sunduğunu ve cihazın ilgili tüm kurallara uygun olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ancak Bay Barrot, Apple'a iki haftalık bir süre tanıdı ve Fransa'nın bulgularını Avrupa Birliği (AB) genelindeki diğer düzenleyicilerle paylaşmasının "çığ etkisi yaratabileceğine" inandığını söyledi.

Belçika, Hollanda ve Almanya'dan düzenleyiciler, Perşembe günü de konuyu incelediklerini açıkladılar.

Almanya'nın BNetzA ağ ajansı, Fransız incelemesinin tüm AB üye devletlerine uygulanabilecek önlemlere yol açabileceğini söyledi.

İngiltere ve ABD, Fransız yasağını takip eden herhangi bir eylem açıklamadılar.