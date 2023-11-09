Haber: Damla Oya Erman

Etkinlik öncesinde yaşanan bu olay, 73 yaşındaki teknoloji dehasının sağlık durumuyla ilgili endişelere neden oldu.

Olay, Wozniak'ın etkinlik sırasında sahnede yer almadan önce yerel saatle 15.00'te hastaneye kaldırıldığı bildirildi. CNN, şu anda Wozniak'ın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi toplamak için çalışıyor.

Steve Wozniak, erken dönem Apple bilgisayarlarının arkasındaki deha olarak bilinir.

Steve Jobs ile birlikte çalışarak şirketi kurmuş ve büyütmüştür. Apple'ın tarihinde önemli bir yere sahip olan Wozniak, Apple I ve Apple II bilgisayarlarını tasarlayarak kişisel bilgisayar dünyasında devrim yaratmıştır.