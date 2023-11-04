Haber: Damla Oya Erman

Apple CEO'su Tim Cook, Cupertino, California merkezli merkezlerinde, bir sonraki Mac bilgisayarlarının daha fazla yapay zeka odaklı bir geleceğe işaret eden yeni aşamasını tanıttı.

Etkinliğin odak noktası, "korkunç hızlı" başlığını taşıyan yeni özel yapım M3 yongalarıydı. Apple, bu yongaların daha hızlı bilgisayar ve grafik performansı, daha uzun pil ömrü ve yapay zeka gelişmelerini daha iyi destekleyebilme vaat ettiğini duyurdu. Bu yongalar, 3 nanometre teknolojisiyle üretildi ve Apple'ın en yeni MacBook Pro ve iMac serileri ile birlikte gelecek.

Cook, "Bu kişisel bilgisayarlar için şimdiye kadar üretilen en gelişmiş yongalardır" dedi ve ekledi, "Bu derin entegrasyon sadece Apple tarafından sunulabilir ve yenilik yapmayı sürdürüyoruz."

Şirketler arasında yapay zeka gelecekleri hakkında açıkça konuşan Microsoft, Google ve Meta'ya karşılık, Apple daha az açık olmuştu. Ancak bazı analistler, Apple'ın yapay zeka alanındaki çalışmalara ve yeni yongalarının gücünü nasıl kullanabileceğine dair ipuçlarını Halloween etkinliğinde verdiğini düşünüyor.

Forrester'dan analist Dipanjan Chatterjee, "Apple belki de AI hakkında uzun uzun konuşmuyor, ancak bu teknolojinin kullanım alanlarının patladığını ve geliştirme işinin eşi benzeri görülmemiş bir bilgi işlem gücü gerektireceğini çok iyi biliyor" dedi ve ekledi, "Bu büyük bir fırsat ve Apple bu pastadan pay almak istiyor."

Sunum sırasında, Apple, M3 cihazı üzerinde DNA/RNA dizilimi gibi karmaşık görevler için analiz yapabilen araştırmacıların nasıl çalışma yürütebileceğini gösterdi. Bu, dünya genelinden erken evre kanserleri tespit etmeye veya salgınları önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca Mac'in EKG sinyallerini analiz etmekten galaksilerin yapısını haritalamaya kadar her türlü işlemi gerçekleştirmek için nasıl kullanılabileceğini gösteren bir tanıtım videosunu tanıttı. Videoda bir oyuncu, "Bu zor bir iş" dedi, başkası ise, "Ancak bir Mac'te olduğun için, bu ne kadar zor olabilir?" şeklinde espri yaptı.

Bu yükseltmeler, Apple'ın geleneksel bilgisayar ve dizüstü bilgisayar pazarında ciddi bir ilerleme kaydettiği bir dönemde geldi. Ancak hala Lenovo, Dell ve HP'nin arkasında dördüncü sırada yer alıyor. Apple'ın 2022 yılında yaklaşık 26 milyon Mac gönderdiği ve pazarın %9.1'ini oluşturduğunu söylediği bir dönemde, toplam PC pazarı 2022 yılında bir önceki yıla göre %15 düşüşle 292 milyon bilgisayar gönderdi.

Apple için en büyük gelir kaynağı olan iPhone ve Apple hizmetleri (iCloud, Apple TV+ ve Apple Music gibi) devam ederken, Mac ve iPad satışları yıllık olarak düştü. Bu durum, talep eksikliği, fazla envanter ve kötüleşen makroekonomik koşullardan kaynaklandı.

Chatterjee, "Apple, özellikle tatil dönemine girerken yeni iPhone 15'ten gelir artışı arıyor, ancak talebin özellikle marka için önemli bir pazar olan Çin'den düşük olduğu hissi var" dedi ve ekledi, "Eğer iPhone geliri yavaşlarsa, bunu dengelemesi gereken bir şey var."

Apple'ın yeni yonganın toplam bilgisayar satışları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmek zor, dedi. Apple, yalnızca performans lideri olarak değil, aynı zamanda üretkenlikle ilgili AI araçlarını destekleyen yongalarla Intel, Qualcomm, AMD, NVIDIA ve Dell gibi rakipleriyle yarışmayı hedefliyor.

İngiltere merkezli pazar araştırma firması Canalys'ten analist Kieren Jessop, Apple'ın yalnızca rakiplerine yetişmekle kalmadığını, aynı zamanda "kendi yarışlarını sürdürdüklerini" söyledi. Jessop, Apple'ın AI dönemi vizyonunun hala tam olarak açık olmasa da, MacBook Pro ve iMac serileri için M3 yongalarının tanıtılmasının "AI entegrasyonu zengin bir geleceğe olan bağlılığını pekiştirdiğini" ekledi.