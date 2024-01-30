Haber: Damla Oya Erman

MacRumors'un şirketin satış verilerine dair bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı rapora göre, ABD'de bu Cuma günü itibariyle satışa sunulacak olan kulaklık, erken siparişlerde büyük ilgi gördü ve kısa sürede tükendi.

TF International Securities analisti Min-Chi Kuo, Apple'ın tedarik zinciri üzerine uzmanlaşmış bir isim olarak yaptığı tahminde, şirketin Vision Pro kulaklığının ön sipariş envanteri ve teslimat süresine dayanarak 160.000 ila 180.000 arasında bir satış gerçekleştirdiğini öngörmüştü.

Kuo, yüksek fiyat etiketi ve sınırlı sevkiyat nedeniyle kulaklığın hızla tükeneceğini doğru bir şekilde tahmin etti. Ancak daha sonra yaptığı açıklamalarda, başlangıçta hızla kayan ancak daha sonra sabitlenen ön sipariş teslimat sürelerine bakarak, bu cihaza olan talebin azaldığını düşündüğünü belirtti.

Apple, Vision Pro kulaklığını ABD'de resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirketin bu ürününe olan ilgisi büyük bir merak konusu haline geldi. Cihaz, kullanıcılara sanal deneyimlerini gerçek dünyalarıyla birleştiren bir karma gerçeklik kulaklığı sunuyor. Henüz piyasaya sürülmeden önce yapılan erken incelemeler genellikle olumlu olsa da, dikkat çeken 3.500 dolarlık fiyat etiketi bazı kullanıcıları düşündürüyor.

Apple'ın Vision Pro ile başlatacağı en büyük donanım lansmanlarından biri olması bekleniyor. Mağazalar, teknoloji meraklılarına cihazı deneme fırsatı sunmak için aylardır bu lansmana hazırlık yapıyor.