Haber: Damla Oya Erman

Tokyo'ya sadece 80 kilometre uzaklıktaki bu çekici liman kasabası, ziyaretçilere feodal bir lordun hayatını bir gün boyunca yaşama fırsatı sunuyor.

Odawara, Hojo klanının güçlü tarihine, sadık Fuma ninja'larına ve Japonya'nın modern şekillenmesine katkıda bulunan 1590'daki çarpıcı savaşa kök salmış zengin bir geçmişe sahiptir. Ancak genellikle yabancı ziyaretçiler, Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi popüler destinasyonlara odaklanarak bu kasabayı hızlı bir trenle geçerler.

Japonya hükümeti, pandemi öncesinde görülen ziyaretçi sayılarını aşan bir dönemde, turistleri ülkenin daha az bilinen ancak etkileyici destinasyonlarını keşfetmeye teşvik etmek istiyor. Bu çerçevede Odawara, hükümet yardımının ilk alıcılarından biri olarak seçildi ve yerel turizm otoriteleri, kasabanın güçlü yanlarını vurgulayan girişimler üzerinde çalışıyor.

Odawara Turizm Birliği Uluslararası Tanıtım Başkanı Naoya Asao, "Odawara, genellikle Hakone veya Izu Yarımadası gibi daha bilinen destinasyonların bir geçidi olarak görülüyor, ancak burada görülecek ve yapılacak çok şey var. Harika bir tarihimiz var ve ziyaretçileri 'bir gün daimyo' yapmak bunu paylaşmanın benzersiz bir yolu olduğunu düşünüyoruz" diyor.

Fransa'dan gelen turist Simon Celestine ve arkadaşları, kasabayı daha derinlemesine keşfetmek ve geçmişiyle etkileşimde bulunmak için bu fırsatı değerlendirdi. Deneyim, ziyaretçileri 21. yüzyıl kıyafetlerinden sıyırarak, onları Japon feodal döneminin kıyafetleri içinde dolaştırmayı içeriyor.

Kostüm uzmanları, geleneksel zırhlar ve kıyafetlerle donanmış olan ziyaretçileri feodal dönemin savaşçılarına dönüştürüyor. Celestine ve diğer "daimyo"lar, uzun kılıçlarını kuşanıp, göğüs zırhlarını takarak, kendilerini gerçek birer lord gibi hissettiler.

Ziyaretçiler, kalede gerçekleşen gösterilerle feodal Japonya'nın savaş atmosferini deneyimleme şansına sahip oldular. Ayrıca, kalede bulunan ninja müzesini ziyaret ederek Fuma klanının gizemli dünyasını keşfettiler.

Kasabanın zengin tarihini daha derinlemesine anlamak için düzenlenen bu deneyim, ziyaretçilere Japonya'nın geleneksel kültürünü ve savaş tarihini yaşama fırsatı sunuyor.

Günün sonunda, "daimyo"lar geleneksel bir Japon ziyafetiyle ödüllendiriliyor ve geceyi kalede geçiriyorlar. Bu benzersiz tur, Odawara'nın turistik çekiciliğini artırmayı hedefliyor ve Japonya'nın geleneksel atmosferini ve tarihini deneyimlemek isteyen ziyaretçilere kapılarını açıyor.