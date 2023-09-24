Haber: Dinçer Karacalar

Konsere 'Düşer Aklıma' şarkısının klibindeki gibi kağıt toplayıcısı kostümüyle çıkan Semicenk, Funda Arar'la beraber seslendirdiği 'Al Sevgilim'le devam etti. Sahneden arabesk albümü hazırladığının müjdesini veren Semicenk, albümde yer alacak Ahmet Selçuk İlkan'ın 'Batık Gemi' şarkısını ilk kez seslendirdi.

MİNİK MİSAFİRİYLE DÜET YAPTI!

Seyircilerin arasından "Düet yapalım mı?" diye kendisine seslenen minik hayranının isteğini kırmayan Semicenk, kendisini sahneye davet etti. Minik hayranına hangi şarkıyla düet yapmak istediğini soran Semicenk, 'Mesafe' cevabını aldı. Genç sanatçı, kendi şarkılarının yanı sıra, rocktan arabeske, poptan alaturkaya kadar uzanan repertuvarıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.