Istanbul

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin Türkiye ve Mısır'ın, diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada, bölge ülkeleri ve halkları lehine olan bu diplomatik adımın, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve barışı artıracağı ve ortak çıkarlara hizmet edeceği kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "BAE, kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ile dost Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçiler düzeyine taşınmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki anlaşmadan övgüyle söz edilen açıklamada, bu önemli adımın, iletişim ve diyalog köprülerini pekiştireceği, bölgede istikrarın ve yapıcı işbirliğinin sağlamlaşmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Mısır-Türkiye arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve kalkınmayı güçlendirecek, iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek ve onlar için daha fazla refah ve gelişme sağlayacaktır." denildi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yayımladığı açıklamada, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi ve iki ülke arasında yeniden büyükelçi atanması kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. ​

Arap Parlamentosu da yazılı açıklamasında, Mısır ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini büyükelçi düzeyine yükseltmesini "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, bu adımın Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına ve bölge ülkelerinin karşı karşıya kaldığı krizlerin ve sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyurulmuştu.

Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği belirtilmişti.

Diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesinin yeni dönemde taraflar arasındaki ticari ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor.

AA