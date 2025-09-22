Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü.
Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü.
Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.
Kars
Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü.
Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.