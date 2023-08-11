İSTANBUL - Tematik Cadde ve Sokaklar projesi kapsamında Arı ve Sedef caddelerini yeniden düzenledi. Arı ve Sedef caddelerine 2500 m² parke kaplama ve 1.000 ton asfalt serimi yapıldı. Farklı türlerde ağaç ve bitkilerle daha güzel bir görünüm alan Arı ve Sedef caddelerinde yollar komple yenilendi, araç park alanları oluşturuldu, kaldırımlar genişletildi, elektrik hatları yer altına alındı, altyapı komple yenilendi ve dekoratif aydınlatmalar yapıldı.

“Yaya ve araç trafiğini hafifletiyoruz”

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Nurtepe Mahallemizde bulunan Arı ve Sedef Caddeleri ile tematik cadde ve sokaklarımıza bir yenisini daha kazandırmış olduk. Tematik cadde ve sokaklar projemiz ile yaya ve araç trafiğini hafifletiyoruz, ayrıca caddelerimiz daha modern bir görünüm kazanmış oluyor. Nurtepe Mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

HABER: METE YILMAZ