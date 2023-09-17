Londra ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Leandro Trossard attı.

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Günün diğer mücadelesinde ise Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma, bu sezon ligde 0-0 sona eren ilk maç oldu.

AA