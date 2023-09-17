Londra ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Leandro Trossard attı.
Günün diğer mücadelesinde ise Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma, bu sezon ligde 0-0 sona eren ilk maç oldu.
AA
Londra ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Leandro Trossard attı.
Günün diğer mücadelesinde ise Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma, bu sezon ligde 0-0 sona eren ilk maç oldu.
AA
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