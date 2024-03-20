Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

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Arsenal'ın 2021'de Bologna'dan transfer ettiği Tomiyasu, Londra ekibinde bu sezon 20 maçta forma giydi ve bir gol attı.

Kaynak: AA