Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.
Arsenal'ın 2021'de Bologna'dan transfer ettiği Tomiyasu, Londra ekibinde bu sezon 20 maçta forma giydi ve bir gol attı.Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.
Arsenal'ın 2021'de Bologna'dan transfer ettiği Tomiyasu, Londra ekibinde bu sezon 20 maçta forma giydi ve bir gol attı.Kaynak: AA
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