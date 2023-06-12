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Karla mücadele çalışmaları Borçka ilçesinin Kaynarca Yaylası ile Camili (Macahel) bölgesi yaylalarında sürdürülüyor.

Ekipler, Ardanuç ilçesinin Fatmaçayır, Tavget, Zenginyurt, Bülbülan ile Şavşat'ın Yığılı Yaylası yollarını da iki günlük çalışmayla açtı.

Kar kütlelerinin kalın olduğu bölgelerde tünel kazma tekniğiyle yolları açan ekipler, 65 kilometrelik güzergahta karla ve yer yer heyelanlarla kapanan yolu ulaşıma uygun hale getirdi.

Bu kapsamda Arhavi-Murgul-Yusufeli ilçelerini yayla yollarıyla birbirine bağlayan güzergah kardan temizlendi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yayla göçü sezonunun başlamasıyla kış ve ilkbahar döneminde yağan kar dan dolayı kapalı bulunan yayla yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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