Haber: Beyza Betül Cihan

Özbekistan'da bir apartmana giren postacı Olga Leontyeva, meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kaldı ve bir şekilde hayatını kaybetti. Olay, büyük bir üzüntü ve şokla karşılanırken, yerel yönetimler ve toplum tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Yaşayan olaya göre, Olga Leontyeva adlı postacı, rutin işi sırasında bir apartmana girmiş ve burada asansöre binmişti. Aniden meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle asansörü çalıştırmamaya başladı ve Olga Leontyeva asansörde mahsur kaldı. Maalesef yaşanan bu acil durumda yardım gelmedi ve postacı kadın tam üç gün boyunca asansörde kurtarılmayı bekledi.

Olga Leontyeva'nın acı çektiği tahmin ediliyor. Üç gün boyunca hasta ve susuzlukla mücadele etmek zorunda kalan yaralı kadın, sonunda mahsur kaldığı asansörden çıkarıldığında maalesef hayatını kaybetmişti.