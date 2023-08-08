İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi, kent sakinlerini kaliteli ulaşım ağlarıyla buluşturmak amacıyla asfalt kaplama ve asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede son 4 yılda 130 bin ton asfaltla ortalama 6 metre genişliğinde 113 kilometre yolun asfaltı yenilenirken, 83 bin 500 ton asfalt ile 435 bin m2 alanda asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.

“Kent sakinlerimizi güvenli ve konforlu ulaşım ağlarıyla buluşturuyoruz”

Küçükçekmecelilerin yaşam kalitesini ve konforunu artırmaya yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yaz boyunca yoğun trafik akışının olduğu yerler başta olmak üzere ilçemizin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ve lokal asfalt yama çalışmalarını sürdürüyoruz. Öncelikle ihtiyaca yönelik ve programlı bir şekilde bu çalışmalar devam ediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde yaşandığı bu günlerde özveri ile çalışmalarına devam eden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üst yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarının akabinde yollara trafik çizgileri de çizilerek araç ve yayaların trafik güvenliği sağlanıyor. Kent genelinde son 4 yılda 91 bin metre yolda trafik çizgisi çalışması gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde, zemin kaldırma, zemin düzeltme, asfalt serimi, kaldırım onarım ve yenileme, park yeri ve trafik işaretlemeleri, dubalama, yol ve yaya geçidi çizgilerinin çizilmesi hizmetlerine ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürecek. Asfalt çalışmaları ilçede Kasım ayına dek aktif bir şekilde devam edecek.

HABER: METE YILMAZ