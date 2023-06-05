İSTANBUL- 2022 - 2023 öğretim yılının bitmesine sayılı günler kala, Bilfen Ortaokullarının İstanbul içi ve İstanbul dışı kampüslerinden, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilen 6 ve 7..sınıf öğrencilerinden kurulu 500 kişilik Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, bu kez Türk Pop müziğinin eşsiz sesi Aşkın Nur YENGİ ile aynı sahneyi paylaştı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen geleneksel yıl sonu konserinde Bilfenli öğrencilerle sahne alan Aşkın Nur YENGİ, birbirinden güzel şarkılarını öğrencilerle seslendirdi. Orkestra öğrencilerinin; keman, gitar, flüt, çello ve klarnetleri ile sahne aldığı gecede ‘Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu’yla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Aşkın Nur Yengi, özellikle bu eşsiz orkestranın ve koronun çalışmasına katkıda bulunan müzik öğretmenlerine teşekkür etti.

Konser öncesi konuşan Aşkın Nur YENGİ “Bilfenli öğrencilerle birlikteyim. Farklı şehirlerden 500 çocukla birlikte şarkı söylüyorum. Sahneye çıkmadan önce hepimiz çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizin anne ve babaları da buradalar. Muhteşem çocuklarını seyredecekler. Bugün burada var olan çocuklarımız 6 ve 7’nci sınıflar. Yani yaşları 11-12 gibi düşünün. Nasıl güzel bir deneyim onlar için..”

YENGİ ayrıca; “Bu gece bir sanatçının başına gelebilecek en güzel şeyi yaşayacağım. 40 yıllık meslek hayatımda, 500 efsane, pırıl pırıl Cumhuriyet çocuğuyla şarkılar söylüyoruz. Muhteşem bir gece. Böyle hem akademik anlamda hem de müzikal anlamda çok başarılı olan bir okul ile yan yanayım. O yüzden herhalde benim sanat hayatımın en önemli noktalarından biri bu gece ayrıca 40’ıncı yılım… Onun da sürprizi olsun bana bu.” dedi.

Gelenekselleşen Yıl Sonu Konserleri Devam Ediyor

Daha önceki yıllarda Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Teoman, Emma Shapplin, Sertap Erener, Enrico Macias, Nilüfer, Candan Erçetin ve Kubat gibi birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaşan Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, performansları ile izleyenleri büyülüyor. Bilfen Okullarında evrensel bir kültür dili olarak benimsenen enstrüman eğitiminin bir sonucu olan gecede orkestra şefliğini Bilfen Müzik Öğretmeni Atilla Azizi üstleniyor. Aşkın Nur Yengi ve Bilfenli öğrenciler; sanatçının sevilen parçalarından “Yabani“, “Allah Şahit”, “Yalancı Bahar”, “Sana Değmezmiş”, “Kara Çiçeğim”, “Nazlanma”, “Ay İnanmıyorum” gibi unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

HABER: METE YILMAZ