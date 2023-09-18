Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 30. yılını kutlayan, Cumhuriyet'in 100. yılının anlam ve önemine vurgu yapan festivalde İtalyan besteci Ludwig Minkus'un müziği, Marius Petipa’nın eşsiz koreografisi, gösterişli, törensel, etnik dansları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin kadrosuyla seyircileri mistik ve egzotik yolculuğa çıkaran eser sahnelendi.

Şef Zdravko Lazarov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenen eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gülden Sayıl, Işık tasarımı da Önder Arık imzası taşıyor.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu, bale repertuvarının en büyük eserlerinden biri sayılan 3 perdelik La Bayadere, aşk ve entrika yüklü büyülü atmosferi ve Hindistan’da geçen konusuyla romantik ve klasik dönem bale eserleri arasında da köprü niteliğinde kabul ediliyor.

Festival, 21 Eylül Perşembe akşamı orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde gala konseriyle sona erecek.

AA