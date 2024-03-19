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AstraZeneca, geçen hafta nadir hastalıklar konusunda faaliyet gösteren Fransız biyoteknoloji firması Amolyt Pharma'yı yaklaşık 1 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı.

Açıklamada, AstraZeneca'nın Fusion'ı yaklaşık 2 milyar dolara alacağı ifade edildi.

Altının gramı 2 bin 240 liradan işlem görüyor

Altının gramı 2 bin 240 liradan işlem görüyor

Fusion'un kansere karşı yeni nesil tedaviler geliştirdiğine işaret edilen açıklamada, satın almayla AstraZeneca'nın kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavilerden hedef odaklı tedavilere doğru ilerleyeceği kaydedildi.

İngiliz ve İsveç şirketi AstraZeneca , kanser tedavisi için yeni nesil hedefe odaklı radyokonjugatların gelişimini hızlandırmak amacıyla Fusion'ı satın alacağını açıkladı.

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