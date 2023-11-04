Şişecam, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Mustafa Kemal Atatürk için özel bir projeye imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, "Atatürk’ün En Seveceği Şarkılar" yapay zeka projesi için müzik araştırmacısı Serhan Bali, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, Yaratıcı Teknolojist Zeynep Nal Sezer, Yapay Zeka Sanatçısı Bager Akbay'dan oluşan özel bir proje ekibiyle çalıştı.

Proje kapsamında önce tüm kaynaklarca Atatürk'ün en sevdiği şarkılar olarak bilinen eserler, yapay zekaya tanıtıldı. Ardından yapay zeka bu şarkıları nota, gam, makam, söz, mod, tempo ve frekans değerlerini analiz etti.

Projenin ikinci adımında Atatürk’ün "en seveceği" şarkıları bulmak üzere yine yapay zeka tarafından binlerce güncel şarkı incelenerek, sevdiği şarkılara benzer olanlar listelendi.

Şişecam bu projenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve modernleşme mücadelesinin lideri olan Atatürk'ün müzik zevkini anlamaya katkı sunduğuna inanıyor ve 7'den 77'ye her yaştan insanı, O'nu daha yakından tanımak için 55 şarkıdan oluşan çalma listesini keşfetmek üzere Şişecam'ın Spotify hesabına davet ediyor.

Listede Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının sürpriz şarkıları yer alıyor.