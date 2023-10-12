İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi seyirciyle buluşacak.

Film, Zübeyde Hanım'ın oğluyla diyaloğunu ve Mustafa Kemal Atatürk bir direnişin lideri olma yolunda ilerlerken gösterdiği dirayeti işliyor. 6 çocuğundan 4'ünü ve eşini kaybeden Zübeyde Hanım'ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde, Mustafa'yı nasıl yetiştirdiği de filmde gözler önüne seriliyor.

Zübeyde karakterini Aslıhan Güner, Mustafa Kemal Atatürk'ü Alican Yücesoy'un canlandırdığı yapımda, Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü de rol alıyor.

"Güven Bana"

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği macera ve komedi filmi "Güven Bana", tefeciye borçlarını ödemek üzere dayılarından borç alan iki kardeşin, paranın sahte çıkması üzerine yaşadığı olayları anlatıyor.

İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren filmde, Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan ve Serap Önder oynuyor.

"Bir Tutam Karanfil"

Kovid-19 salgını sırasında tedbirlerin sürdüğü dönemde çekilen, Bekir Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı, 12 Punto TRT Senaryo Günleri Ortak Yapım Ödülü sahibi "Bir Tutam Karanfil", yaşlı mülteci Musa'nın, ölen eşinin cenazesini kendi ülkesine götürme çabasına odaklanıyor.

Dram türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demir Parscan, Şam Şerit Zeydan ve Bahadır Efe yer alıyor.

"Durdurulamaz"

Bir bankanın üst düzey yöneticisinin arabasında bomba olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları ele alan "Durdurulamaz" filminde, Liam Neeson, Noma Dumezweni ve Lilly Aspell rol alıyor.

Gerilim ve aksiyonu bir araya getiren, Nimrod Antal'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Chris Salmanpour kaleme aldı.

"Sur'da Devran"

Haşim Aydemir'in yönettiği, oyuncu kadrosunda Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu komedi filmi "Sur'da Devran", beyaz bir güvercinin peşine takılan ve 1990'lı yıllarda Diyarbakır Sur'da yaşayan 3 gencin hikayesini anlatıyor.

Yapımcılığını Erdal Oyunlu'nun üstlendiği, senaryosunu Sabahat Altıparmakoğlu'nun yazdığı filmin müziklerinde ise Bajar imzası bulunuyor.

"Keriz Parası"

Borsa oyunları teması üzerine gerilim filmi "Keriz Parası", 2021'in başında gerçekleşen ve bir Reddit forumunda alevlenip Wall Street'e büyük bir darbe vurmaya kadar giden GameStop vakasını konu alıyor.

Craig Gillespie'nin yönettiği yapımda, Paul Dano, Shailene Woodley ve Anthony Ramos oynuyor.

"Tehlikeli Sular"

John Barr'ın yönettiği, Mark Jackson'un senaryosunu yazdığı "Tehlikeli Sular", annesinin erkek arkadaşının karanlık sırlarını ortaya çıkaran genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

Filmin başrollerinde ise Ray Liotta, Saffron Burrows ve Eric Dane var.

"Zuhur: Cinn-i Ayin"

Başrollerini Erol Serter, Larissa Lara Türközer, Sinem Yalçın ve Efekan Güner'in paylaştığı yerli korku filmi "Zuhur: Cinn-i Ayin", karanlık geçmişe sahip bir eve taşınan ailenin hikayesini konu ediyor.

"Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde"

Haftanın tek animasyon türündeki, Almanya, Belçika ve Norveç yapımı "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde" filmi, bir göçe liderlik edeceğini öğrenen serçe Richard'ın maceralarını ele alıyor.

Bu hafta ayrıca Harry Potter serisinin devam filmleri "Ateş Kadehi", "Melez Prens" ve "Zümrüdüanka Yoldaşlığı" da yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.