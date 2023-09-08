ANKARA AA- ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın şiddetinin ilerleyen günlerde artmasının beklendiği belirtildi.

Lee Kasırgası'nın hızının saatte yaklaşık 260 kilometreye ulaştığı, şiddetinin 1. kategoriden 5. kategoriye yükseldiği bilgisi verildi.

Lee'nin etkileyeceği bölgelerin net şekilde belirlenmesi için henüz erken olduğu ifade edilen açıklamada, Karayipler'deki adalara ulaşmasının beklendiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, kasırganın oluşturduğu okyanus dalgalarının bugün Karayip Denizi'nin doğusundaki "Küçük Antiller" adalar topluluğuna, hafta sonuna kadar da Britanya Virjin Adaları, Porto Riko, Bahamalar, Turks ve Caicos Adaları ve Hispaniola Adası'na ulaşmasının beklendiği bildirildi.

NHC, ayrıca 10 Eylül'de kasırganın ABD'nin doğu kıyısında olumsuz durumlara neden olabileceği uyarısında bulundu.