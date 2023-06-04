Avdiyivka

Rusya ile Ukrayna arasında 15 aydan fazla süredir devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rusya'nın, 24 Şubat 2022'deki saldırısıyla başlayan savaş sebebiyle iki ordu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde yoğun faaliyetler yürütüyor.

Ukrayna genelinde Harkiv, Zaporijya, Luhansk ve Herson gibi bölgelerdeki çatışmalar devam etse de aktif savaş faaliyetlerinin adresi Donetsk cephesi olarak biliniyor.

Yaklaşık 7 aydır iki ordunun askerleri arasında en şiddetli çatışmaların yoğunlaştığı bu bölgedeki sıcak noktalarda ağır silah sesleri 24 saat boyunca duyuluyor.

AA ekibi, Avdiyivka yönünde ön cepheye ulaştı

Donetsk bölgesindeki Bahmut, Marinka, Ugledar ve Liman yönü gibi Avdiyivka şehri yakınlarında da savaş faaliyetleri sürüyor.

Ukrayna ordusunun kontrolündeki şehrin Avdiyivka yönünde iki ordu arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden izin alarak Avdiyivka tarafındaki ön cephe hattına ulaşan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bölgedeki son durumu görüntüledi. Ordu yetkililerinin eşliğinde yapılan çalışma sırasında cephede konuşlu Ukrayna havan topçu birliklerinin atış faaliyetleri yakından takip edildi.

Güvenlik nedeniyle sivillerin evlerini terk ettiği ve hayatın adeta durduğu yerleşim yerlerinde ağır patlama sesleri duyuluyor. İki ordu arasında sadece birkaç yüz metre mesafenin olduğu bölgede zaman zaman makineli tüfek veya havan topu atışları yapılarak kısa süreli çatışmalar yaşanıyor.

Piyadelerin bulunduğu siperlere yönelik topçu saldırılarının da gerçekleştirildiği ön cephe hattında zaman zaman duman yükseliyor. Ukraynalı piyadelere destek amacıyla düşman mevzilerine atış yapan havan topçu birlikleri, oldukça dikkatli davranıyor.

Cephede aktif şekilde kullanılan insansız hava araçlarına (İHA) görünmemek için görevlerini çok hızlı ve gizli şekilde yerine getirmeye çalışan askerler, kendilerini etkili şekilde kamufle ediyor.

"Hedefimiz, sadece düşman piyadeleri"

Kod adı "Biorn" olan Ukrayna havan topçu birliği askeri, AA muhabirine cephedeki durumu anlattı.

Rus mevzilerine çok yakın oldukları için "sıfır noktası" diye adlandırılan bölgede bulunduklarını belirten Biorn, "Biz Avdiyivka yönünde ön cephede bulunuyoruz. Gece veya gündüz fark etmez, sık sık yoğun çatışmalar yaşanıyor." dedi.

Rus birliklerinin saldırılarını geri püskürtmek için sahadaki Ukraynalı piyadelere havan toplarıyla destek atışları yaptıklarını anlatan Biorn, "Amacımız, atış yaparak piyadelerimize destek vermektir. Hedefimiz sadece düşman piyadeleridir." ifadelerini kullandı.

Biorn, savaşın başından beri Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde Rus ordusuna karşı savaştığını söyledi.

Son aylarda Avdiyivka cephesinde bulunduğunu dile getiren Biorn, savaşın sonuna kadar görev yapmak konusunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

AA