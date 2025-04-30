İSTANBUL- “Sağlık Bakanlığı Estetik ve Kozmetik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı“ 10 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi bu eğitim programında eğitim merkezleri arasında gönüllü yer aldı. Eğitimci Medikal Estetik Uzmanı Dr. Yalçın Gürsoy katılımcılara bilgi, birikim ve deneyimleriyle hastanenin konferans salonunda 12 gün süren eğitim verdi. Eğitim sonunda eğitime katılan hekimlere Avrasya Hastanesi tarafından katılım belgesi takdim edilen bir tören düzenlendi.

Törende; Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürü Havva Kaplan Kılavuz, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Yalçın Gürsoy günün anlam ve önemine değindikleri kürsü konuşmaları gerçekleştirdiler.

Avrasya Hastanesi tarafından Dr. Yalçın Gürsoy’a katkı ve emeklerinden dolayı takdir ve teşekkür belgesi hazırlanarak takdim edildi. Ardından katılımcı hekimlere katılım belgesi takdim edildi ve eğitim süresi boyunca oluşan görüşlerine yer verildi. Her biri Zeytinburnu Avrasya Hastanesi için övgü dolu sözler dile getirerek, günlerdir süren eğitim boyunca hastane yönetimi ve çalışanlarından yüksek derecede ilgi, alaka ve yaklaşım gördüklerini paylaştılar.

“Avrasya Hastanesi olarak (SEÇ) Sağlık, eğitim ve çevre odaklı bakışımızla eğitime her zaman önem verdik. Eğitim odaklı çalışmalarda heves ve istekle her zaman yer aldık. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen programda yer almak, bu güzel ekibi tanımaktan mutluluk duyduk.”