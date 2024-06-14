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Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, Münih Futbol Arena'da yapılan açılış maçını efsanevi İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti.

Takımların ısınmasının ardından başlayan programda dansçılar eşliğinde koreografi sunuldu. Turnuvada mücadele edecek 24 ülkenin bayraklarının yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış organizasyonu, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi. A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış müsabakasi öncesi düzenlenen tören, görsel bir şölene sahne oldu.

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