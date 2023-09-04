İstanbul

İstanbul Havalimanı VIP çıkışına gelen ay-yıldızlılar çiçeklerle karşılandı.





Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ülkenin gururu olduklarını vurguladı.





Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığına dikkati çeken Üstündağ, şunları söyledi:

"Takım sporlarında bir ilk yaşandığı için çok mutluyuz. Bu ülkenin gururu olduysak, bu ülkeye güzel şeyler yaşattıysak ne mutlu camiama, takımıma, ekibime. Voleybol bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Almadığımız tek bir kupa kaldı o da olimpiyat. İnşallah bu takım olimpiyatta da derece elde edecek, kürsüde olacak. Dün ülkenin gururu olduk. İstiklal Marşı'nı okurken bizi yalnız bırakmayan gurbetteki taraftarlarımıza, ülkemizde sokaklarda, evlerde bizleri izleyen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sırada olimpiyat olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeye inanılmaz bir tablo yaşattık. İnşallah bu mutluluk sürdürülebilir olacaktır. En kısa sürede olimpiyat elemesi ve olimpiyatlar var. Bu takımın olimpiyatlarda da derece elde edeceğine inanıyorum."

Daniele Santarelli: "İnanılmaz bir iş başardık"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, harika bir gün yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

2 saat uyuduklarını ancak bunun önemi olmadığını vurgulayan İtalyan hoca, "Bu muhteşem gün için takımım adına çok mutluyum, oyuncularım adına çok gururluyum. İnanılmaz bir iş başardık. Türkiye'deki insanlar bizimle birlikte çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Gelen zaferle birlikte, Türkiye'ye özgü "Erik Dalı" oynaması da hatırlatılan Santarelli, "Erik Dalı'nı ikinci kez oynadım. İlk seferde Milletler Ligi'nde oynamıştık şimdi bir kez daha oynadık." diye konuştu.

Eda Erdem: "Tarih yazan ekibin parçası olduğum için çok mutluyum"

Takım kaptanı Eda Erdem de, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında çok iyi bir sezonda 2. şampiyonlukla ülkeye döndüklerini dile getirdi.

Tarif edilmez duygular içinde olduklarını söyleyen Eda Erdem, şöyle devam etti:





"Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aylardır evlerimizden uzaktayız. Tek bir amaç için uğraşıyoruz ama çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan alnımızın akıyla çıktık. Çok mutluyuz. İlk günden beri çok inanmıştık. Saha içinde ve dışında çok iyi ekibe sahibiz, bunu da sahaya yansıttığımız zaman neler olabileceğini göstermiş olduk. Sırbistan'la yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Sonunda 3-2 kazanmayı bildik. Ülkenin arkamızda birleştirdiğimizi görmek, dev ekranlarda insanların bizleri desteklediğini görmek inanılmaz güç veriyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz."

Sırbistan karşısında skorun 2-2'ye gelmesinin ardından maçı vermeyeceklerini kendi aralarında konuştuklarını da sözlerine ekleyen Eda Erdem, bir sonraki hedefin ise olimpiyatlar olduğunu ifade etti.





Gizem Örge: "Bu başarı bize ilaç gibi geldi"

Takımın liberosu Gizem Örge, alınan başarının ardından herkes için duygusal anlar yaşandığının altını çizdi.

Hep birlikte şampiyonluğun tadını çıkarmak istediklerini vurgulayan Gizem Örge, "Herkes gibi ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ülkemiz zorlu zamanlardan geçerken bu başarı bize ilaç gibi geldi." ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay da duygularını kelimelere dökmekte zorlandığını açıklarken, şunları söyledi:

"Tarihimizde ilk kez takım sporu olarak Avrupa Şampiyonluğu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türk kadınları olarak bayrağımızı yukarıya çıkardığımız için çok gururluyum. Sadece biz görünüyoruz ama bence bu uzun yıllardan sonra gelen sistemle olan bir şey. Desteği ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız beraber."

AA