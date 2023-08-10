Londra

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 39,8 avrodan kapandı. Bugün açılışın ardından megavatsaat başına 42,3 avroya kadar yükselen fiyatlar, TSİ 11.20 itibarıyla 38 avro seviyesinden işlem gördü.

Fiyatlardaki artış dün gün içinde yüzde 30'u buldu.

Gaz fiyatları, Avustralya'da Chevron and Woodside Energy Group şirketlerine ait büyük LNG tesisinde çalışanların greve gitme ihtimaliyle keskin yükseliş gösterdi.

Avustralya'nın toplam LNG ihracat kapasitesinin yarısını aksatma olasılığı taşıyan grevler, Asya'daki tüketicilerin LNG tedariki için farklı satıcılara yönlenmesine ve tedarikte Avrupa ile rekabetin artmasına yol açabilir.

Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması Avrupa'nın LNG ithalat bağımlılığını artırdı.

Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.

Avrupa'ya gaz tedarik eden Norveç'in boru hatlarında bu ay sonuna doğru planlanan bakım çalışmaları da gaz tedarikini azaltacağından fiyatlardaki oynaklığı destekliyor.

Alman enerji şirketi E.ON Üst Yöneticisi (CEO) Leonhard Birnbaum da dün yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz ithalatının hızla düştüğünü, bu durumun Avrupa piyasasını yapısal olarak değiştirdiğini ve bu nedenle toptan enerji piyasalarındaki fiyatların yakın gelecekte yüksek kalacağını belirtmişti.

Birnbaum, kıtada enerji krizinin henüz sona ermediği uyarısında bulunmuştu.

AA