Londra

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğal gazın fiyatı 6 Ekim'de megavatsaati 38,2 avrodan kapanmıştı.

İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamasıyla yükseliş eğilimine giren fiyatlar, İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle tırmanışa geçti.

Bugün kasım vadeli kontratlarda gazın megavatsaat fiyatı 53,1 avrodan kapandı. Böylece, İsrail-Filistin çatışmasının başladığından beri fiyatlar yüzde 39 arttı.

Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı.