İspanyol paleontolog Jose Miguel Gasulla, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Els Ports de Morella'da ortaya çıkarılan dinozor iskeletinin dev kemiklerinin 100 milyon yıldan fazla süredir, bölgeye has olan bataklıkların, büyük eğrelti otlarının altında çok iyi bir şekilde korunduğunu söyledi.

Günümüzd en 145 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona erdiği kabul edil en Alt Kretase dönemine ait olan dinozor çeşitlerinin bu bölgede olduğunun zat en bilindiğini aktaran Gasulla, son dinozor iskeletinin Avrupa'da bulunanların en büyük lerd en biri ve İber Yarımadası'nda ortaya çıkarılan y en i bir tür olduğunu ifade etti.

Sauropoda olarak adlandırılan dinozor türüne ait olan söz konusu iskeletin, 1 metred en g en iş omurları, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir uyluk kemiği olduğu belirtildi.

Bölgede toplamda dört dinozor iskeleti bulundu ğu ve bunların üçünün y en i türe ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gasulla, "Bu bölge İspanya'daki dinozor kalıntılarının incel en mesi açısından kilit bir öneme sahip. Ayrıca Avrupa'nın Alt Kretase dönemine ait en iyi kayıtlardan biri ve dinozor ların çeşitliliğini g en işlet en bir yer. Buradan iyi haberler almaya alışığız. Uluslararası bilim toplumu için de büyük bir olay." açıklamasında bulundu .

AA