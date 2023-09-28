Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne", ücra bir kasabada zorunlu hizmetini yapan ve dört gözle tayinini bekleyen bir resim öğretmeninin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyacak.

Nuri Bilge Ceylan'ın Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici oynadı.

Dizdar, filmde canlandırdığı karakterle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

"Her Şeye Rağmen"

İş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini işleyen "Her Şeye Rağmen" adlı filmde, başrolleri Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Nihan Büyükağaç paylaştı.

Hayatta aşılamayacak engel olmadığını gözler önüne seren filmin yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş üstlendi.

"Emeklilik Planı"

Nicolas Cage, Ashley Greene ve Ron Perlman'ın başrollerini paylaştığı "Emeklilik Planı" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Tim Brown'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır o da kızı ve torununu, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak. Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri de gösterecek."

"Kalp Estetiği"

Haydar Işık'ın yönettiği, Evliya Aykan, Ersin Korkut ve Müge Boz'un rol aldığı "Kalp Estetiği", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Yaratıcı"

John David Washington, Gemma Chan, Allison Janney ve Ken Watanabe'nin rol aldığı "Yaratıcı", insan ırkı ile yapay zeka güçleri arasında gelecekteki bir savaşın ortasında geçiyor.

ABD yapımı bilim kurgu türündeki filmin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards oturuyor.

"Godless: Şeytan Tohumu"

Nick Kozakis'in yönettiği Avustralya yapımı gerilim ve korku filmi "Godless: Şeytan Tohumu", gördüğü korkutucu halüsinasyonlar sonrası hayatındaki her şey kötüye giden genç bir kızın ruhunun şeytan tarafından ele geçirilmesini işliyor.

"Melanet"

Kemal Danacı'nın çektiği haftanın yerli korku filmi "Melanet", maden araştırması için Zonguldak'a giden iki gencin kendilerini içerisinde bulduğu sıra dışı olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Cal Brunker yönetmenliğindeki "Paw Patrol: Süper Film", süper köpekçiklerin Macera Şehri'nin güvenliğini sağlamak için içerisine girdikleri mücadeleyi konu alıyor.

"Kare Takımı: Gizemli Ada" ise müzik yarışmasına hazırlanırken bir anda ortadan kaybolan aile üyelerinin peşine düşen Çayırlar ve Misketler'in hikayesini anlatıyor.

AA