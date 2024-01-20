Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün akşam seansında üçüncü tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime'yi 6-3, 6-4, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 4. tura çıkma başarısını gösterdi.

6 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev ise ABD'li raket Alex Michelsen'i 6-2, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

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Tek erkeklerde 19 numaralı seribaşı Birleşik Krallık'tan Cameron Norrie, 11 numaralı seribaşı Norveçli raket Casper Ruud'u 3-1 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Portekizli tenisçi Nuno Borges, 13 numaralı seribaşı Bulgar raket Grigor Dimitrov'u 3-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Tek kadınlarda ise 19 numaralı seribaşı Ukraynalı raket Elina Svitolina, İsviçreli tenisçi Viktorija Golubic'i 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı.

Kaynak: AA