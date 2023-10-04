Haber: Mert Osman Erman

Polis, ölümcül ölüm şapkası mantarlarını yediklerine inanıyor. Bu mantarların Erin Patterson tarafından pişirilen yemekte tüketildiğini söylüyor.

Bayan Patterson, masum olduğunu ve mantarları kazara kullandığını söyledi. Yemeğin ardından sağ salim görünen Patterson ve iki çocuğu, polis tarafından şüpheli olarak adlandırıldı. Ancak henüz gözaltına alınmadı ve suçlamalarla karşı karşıya değil.

Bayan Patterson ayrıca kendisinin de mide ağrıları nedeniyle hastaneye kabul edildiğini söyledi. Bayan Wilkinson'ın kız kardeşi Gail ve eniştesi Don Patterson da öğle yemeğinden sonra öldü. İkisi de 70 yaşındaydı.

Ian Wilkinson, 68, yemeğe katıldı ancak neredeyse iki ay süren bir hastane yatışının ardından geçen hafta hastaneden taburcu edildi. Pastor, eşinin cenaze törenine katıldı ve gözyaşları içinde bir veda konuşması yaptı.

Heather Wilkinson'ın eski meslektaşları da aralarında olmak üzere cenazeye katılanlar arasında öğrencilerini seven özenli bir öğretmen olarak ona saygı gösterdi.

Aile trajedisi yaşandığından beri, Avustralya, ayrıntılar yakından incelenerek, bu olay tarafından büyülenmiştir. Gail ve Don Patterson için önceki bir anma töreni, Avustralya medyası tarafından geniş bir şekilde kapsanmış ve yine yüzlerce yaslı kişiyi cezbetmiştir.