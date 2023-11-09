Haber: Mert Osman Erman

31 yaşındaki Enever, bu rekoru Ocak ayında Oahu, Hawaii'deki Himalayalar olarak adlandırılan bir noktada 43.6 fit (13.3 metre) yüksekliğindeki dev dalgayı sörf yaparak elde etti.

Bu rekor, yedi yıldır duran önceki rekoru yalnızca bir ayakla geçti.

Düzeltilmemiş dalgalara girmek, yardımsız dalgalara girmeyi içerir. Bu, sörfçülerin daha büyük dalgalara erişebilmeleri için jet-ski tarafından çekildiği bir çekme yönteminden farklıdır.

Enever'ın bu başarısı, Guinness Dünya Rekorları tarafından Sidney, Narrabeen'deki bir törende perşembe günü onaylandı.

Bu mahalle, sörf yaparak büyüdüğü ve 11 yaşında kariyerine başladığı yerdir. Birkaç gençlik yarışını kazandıktan sonra yedi yıl boyunca Dünya Sörf Ligi (WSL) Şampiyona Turu'nda düzenli olarak yarıştıktan sonra büyük dalgaları kovalamaya başladı.

Enever, muhakkak dev dalgalardan payını almıştır - ancak hiçbiri bu dalgaya benzemez, dedi.

"Bu dalgaya girdiğimde büyük olduğunu biliyordum ve sonra kalktığımda aşağıya baktım ve kesinlikle yakaladığım en büyük dalga olduğunu biliyordum.

"Bu hayatımın dalgası olduğunu biliyordum."

Onun sürüşü videoya kaydedildi ve Guinness Dünya Rekorları, dalga yüksekliğini doğrulamaya yardımcı olmak için bu görüntüyü ve saha hakkında ayrıntılı bilgileri, kameramanların konumunu ve dalga konumunu kullandı.

WSL Spor Şefi Jessi Miley-Dyer bu olağanüstü bir başarı olduğunu söyledi.

"Laura korkusuz, bağlı ve gerçek bir ilham kaynağı ve onu kutlamaktan gurur duyuyorum," dedi.

Yedi kez dünya sörf şampiyonu Layne Beachley de Enever'a övgülerde bulunarak, 50 fit dalgalara çekildiğini, ancak sadece 15 fit dalgaya girebildiğini söyledi.

"Bu büyüklükte bir dalgaya girebilen her sporcu oldukça olağanüstüdür," dedi.

Hawaii'li Aaron Gold, 2016 yılında erkekler için düzeltilmemiş dalga rekorunu 63 fitlik bir dalga ile kırdı, ancak şimdiye kadar sörf yapılan en büyük dalga rekoru Alman Sebastian Steudtner tarafından tutuluyor - 2020 yılında bir 86 fitlik dev dalgaya çekildi.