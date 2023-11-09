Haber: Mert Osman Erman

Bir ABD yetkilisi, bir MQ9 insansız hava aracının Husi güçleri tarafından Yemen sahili açıklarında vurulduğunu söyledi.

Bu bilgi, bir Husi askeri sözcü tarafından da doğrulandı.

Bu olay, Washington'ın Orta Doğu'da İran destekli grupların faaliyetlerine karşı uyanık olduğu bir döneme denk gelmektedir. Bu dönemde İsrail - Tahran'ın ciddi bir rakibi olan bir ülke - Gazze Şeridi'nde Hamas'la savaş halindedir.

Geçen ay, bir ABD donanma savaş gemisi, Husiler tarafından Yemen'den İsrail'e doğru fırlatılan seyir füzelerini ve bir dizi insansız hava aracını durdurmuştu.

ABD, İsrail-Gazze savaşı çevresindeki bölgesel gerilimlerin ardından Orta Doğu'ya uçak gemileri, deniz piyadeleri ve destek gemileri de dahil olmak üzere askeri varlığını taşıdı.

Bu, Yemen ile İsrail arasında yer alan Kızıldeniz'deki askeri gemilerde bulunan askerlerin konuşlandırılmasını da içerir.

Yemen'deki Husi isyancıları İran destekli ve 2014 yılından bu yana Yemen'in resmi hükümeti - İran'ın rakibi olan Suudi Arabistan tarafından desteklenen - ile uzun süreli bir iç savaşın içindedir.

Bölgedeki başka bir İran destekli grubun yardımcı lideri, Lübnan'daki Hizbullah, bu hafta BBC'ye verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesinin Ortadoğu'da daha geniş bir savaş riskini beraberinde getirdiğini söyledi.

Şeyh Naim Kasım, "bölgede çok ciddi ve çok tehlikeli gelişmeler yaşanabilir ve kimse sonuçları durduramaz" dedi.

Bu arada, ABD, Çarşamba günü, İran İslam Devrim Muhafızları ve ilişkili grupların kullandığı belirtilen doğu Suriye'deki bir tesis üzerine saldırı düzenlediğini söyledi.

Pentagon yetkilisi, son haftalarda yapılan ikinci saldırıların, ABD kuvvetlerine yönelik saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının Suriye'deki İran destekli gruplarla ilişkili dokuz kişiyi öldürdüğünü söyledi, ancak bu bilgi bağımsız olarak doğrulanamadı.