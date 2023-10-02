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Avustralya Meteoroloji Bürosu, ülkenin aralık, ocak ve şubat aylarında yaşadığı yaz mevsiminde El Nino hava olayları ve Hint Okyanusu Dipolü'nün etkisinde olacağını açıklamıştı.

Ülkenin Yeni Güney Galler, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi eyaletlerinde ekimin ilk haftasında yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Yangınların, iklim değişikliği ve hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle arttığı düşünülüyor.

Yangınlardan 46'sı söndürüldü, 39'unu söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Sky News Australia'nın haberine göre Yeni Güney Galler eyaleti itfaiye si, pazar günü eyalet genelinde 85 yangın söndürme operasyonu gerçekleştirdi.

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