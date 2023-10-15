Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Aydın açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen bot ekibi, durdurdukları lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13 Ekim’de Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.