Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya

Alanya ilçesindeki Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi.

Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Yangının yayıldığı bölgede çok sayıda ev bulunduğunu dile getiren Vural, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.

Havadan müdahale başladı

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.

Bölgede Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi, 190 personelin yanı sıra itfaiye, AFAD, jandarma, emniyet, İHH ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla yoğun müdahaleye başlayan hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Bazı vatandaşlar da yangına müdahale eden ekiplere su ve kumanya dağıttı.

Yangın 3 mahallede etkili oluyor

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, geceden bu yana yangınla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangının İspatlı ve Kargıcak mahallelerine de sıçradığını dile getiren Öztürk, "Yangın 3 mahallede etkili oluyor. Bölgede 100'e yakın evi tahliye ettik. Geceden bu yana etkili mücadele yürütüyoruz. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da devreye girdi. Ancak rüzgar işimizi zorlaştırıyor. Aliefendi ve İspatlı mahallelerinde büyük ölçüde kontrol altına aldık fakat yangın rüzgarın da etkisiyle Kargıcak Mahallesi'ne doğru kaydı." diye konuştu.

Öztürk, tüm ekiplerin seferber olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan dikkatli olmalarını da isteyen Öztürk, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok. Ciddi zarar gören ev de yok. Büyük ölçüde ormanlık alan ve seralar zarar gördü. Rüzgar yangının yönünü aniden değiştirebiliyor, bu açıdan vatandaşlarımız da daha dikkatli olmalı." dedi.

Öte yandan evlerini boşaltan vatandaşlar, hayvanlarını da traktörlere ya da kamyonetlere bindirerek daha güvenli bölgeye taşıyor.

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahaleler sürüyor

Milas ilçesindeki Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.

Yangın bölgesi dronla görüntülendi

Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.

Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köyceğiz ilçesinin Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak alevlere müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipler geldi.

Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Köyceğiz'de orman yangınından etkilenen kaplumbağayı UMKE ekibi kurtardı

Akköprü Mahallesi'nde yangına destek için giden Muğla UMKE ekipleri, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa fark etti. Bitkin düştüğü ve vücudunda yanıklar oluşarak susuz kaldığı anlaşılan kaplumbağaya yardım için ekip harekete geçti.

Orman yangınında UMKE ekiplerce kurtarılan kaplumbağa, bölgede güvenli alana getirildi.

UMKE ekipleri tarafından bir süre su verilen ve üzerine su dökülen kaplumbağaya yanıkları için krem tedavisi uygulandı.

Kaplumbağa daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilecek.

Kaplumbağanın tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.