Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Arzum Onan, katıldığı bir etkinlik sonrası biten evliliği hakkında açıklama yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Onan, “Şu dönem kolay değil ama alışıyorum” dedi.

Eski eşi Mehmet Aslantuğ’la arasının iyi olduğunu belirten sanatçı, “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz, birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” dedi.



NE OLMUŞTU?

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 29 Mayıs'taki boşanma davasına el ele gelmiş, adliye binasından el ele ayrılmıştı.