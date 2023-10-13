Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Parktaki gençlerden Samet Koyun da arkadaşları ile oturdukları sırada ayının geldiğini görünce korkup kaçtıklarını anlattı.

Bunun üzerine durumu emniyet güçlerine bildirdiklerini dile getiren Ertürk, "Polis ekipleri ise gece boyunca devriye attı ama ayıyı bulamadı. Muhtemelen tekrar ormanlık alana döndü. Özellikle gece saatlerinde ıssız yerlerde kimsenin bulunmamasını rica ediyoruz." dedi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından ayının insanlara zarar verme ihtimaline karşı polis ekipleri çalışma yaptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.