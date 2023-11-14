DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKVEEBEVEYNLERİN RESİMLERİ SERGİDE

Güneş Adalar Resim Sergisi, 6 Şubat depreminden etkilenen çocukların ve ebeveynlerin yaptıkları resimlerle İstanbul'da davetlilerini bekliyor.

Nisan Ayı’nda açılmış olan Gaziantep Nurdağı Güneş Ada Travma Merkezi’nde ebeveyn ve çocuklarla yapılan sanat çalışmaları ile depremi ve sonrasındaki umudu anlatan bir sergi hazırlandı. Hazırlanan bu eserler Ankara ve İstanbul'da Güneş Ada Resim Sergisi'nde sergilenirken aynı zamanda bu eserler için bestelenmiş eserlerin dinletisi de gerçekleştiriliyor.

Güneş Adalar, deprem sahasında Gaziantep Nurdağı ve Islahiye, Maraş Dulkadiroğlu’nda kurulmuş olan depremden etkilenmiş ebeveyn ve çocuklara terapi odaklı çalışmalar yürütülen Hayata Renk Ver Derneği gönüllüleri ile kurulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş olan merkezlerdir. Bu merkezlerde sanat, müzik ve hareket atölyeleri ile birlikte bireysel ve grup terapileri yürütülmektedir.

ARAP KADRİ VE TARZAN YENİ MİZAH ANLAYIŞI İLE BEYAZ PERDEDE

Sinema izleyicisi için farklı bir lezzet olacak olan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ filmi 15 Aralık’ta beyazperdedeki yerini alıyor.

70 ve 80’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ karikatürlerinin sinemaya uyarlandığı film, hem yetişkinlere hem de çocuklara çok keyifli bir iki saat vadediyor. Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın filmi, yayınlandığı dönemde keyifle okuyan okurların çocuklarıyla birlikte izleyebilecekleri unutulmaz bir anı olacak.

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier’in rol aldığı ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın yapımcılığını PH7, DMC ve NetD üstlendi. Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in senaryosunu yazdığı, Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda film için 1.5 yıl ön hazırlık yapıldı.

Zerrin Tekindor: Toz oyunu ile Hisar sahnesinde

Çevre sakinleri ile bir kültür köprüsü oluşturma amacıyla 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Hisar Okulları Kültür Merkezi 29 Kasım’da Zerrin Tekindor’u ağırlamaya hazırlanıyor.

Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun kaleme aldığı ve Tekindor’un oğlu Hira Tekindor'un yönettiği tek kişilik oyun "Toz" tek perde olarak 65 dakika sürüyor. Oyunda Afife Tiyatro ödüllü Zerrin Tekindor'un unutulmaz performansıyla 1960’lardan bugüne bir kadının büyüme ve kendini bulma yolculuğu anlatılıyor. Seyircinin kendi hayatından da kesitler bulacağı, oyun büyük şehrin sokaklarında büyüyen Handan'ın duygu yüklü anlarla dolu hayat serüveninden kesitler sunuyor.

ESERLERİ LONDRA’DAN SONRA MİAMİ’DE!

Eserleri en çok satan sanatçılar arasında yer alan Çağdaş Soyut sanatın genç temsilcilerinden Çağlar Tağcı’nın eserleri, Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle dünyanın en önemli müzelerinden birisi olan Londra Natural HistoryMuseum’da düzenlenen özel bir baloyla Londralı sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Tağcı’nın ‘Multiverse’’ serisindeki eserleri Kasım sonuna kadar sanatçısı olduğu Miart Gallery Londan’da izlenimde olacak.

Meksika Açmazı Sinema seyircisiyle buluşuyor

Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam’ın podcast olarak başlattığı, Türkiye’nin açık ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, beyazperdede seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Yönetmenliğini Alper Mestçi’nin yapımcılığını Muhteşem Film ve TME Films’in ortaklaşa yürüttüğü Meksika Açmazı, 17 Kasım 2023 tarihinde vizyonda olacak.

Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam’ınpodcast olarak başlattığı ve bugüne kadar 77 bölümle 20 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan mizah programı Meksika Açmazı, canlı gösteri olarak sahnelere transfer olmasının ardından şimdi de sinema seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinin eşlik ettiği filmde, aldıkları bir iş teklifi üzerine farklı motivasyonlarla Kapadokya’ya giden Meksika Açmazı ekibi, ardı arkası kesilmeyen komik olayların içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladıkları birçok açmaza düşerler. Dostlukları aşk, para, kıskançlık ve entrikalarla sınanır. Ancak yaşadıkları olumsuz deneyimlerin üstesinden, her zamanki gibi mizahın ve neşenin gücüyle gelirler. Meksika Açmazı ekibinin kendi içerisindeki anlaşmazlıkları, problemler karşısındaki farklı tepkileri bu macera dolu hikâyede izleyiciye “Ben olsam ne yapardım?” sorusunu sordururken, film boyunca kahkahalara boğacak.

MSG’DEN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE!

MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), 10 Kasım’da, Cumhuriyet’in 100. yılında, 100 konservatuvar öğrencisine destek olacağını açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Ferhat Göçer’in yaptığı MSG, Cumhuriyetin 100. yaşına yaraşır özel bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. MSG, ülkemizde kültür sanat ve müzik alanında geleceği belirleyecek olan sanatçı adaylarına destek olacağını açıkladı.

MSG üyeleri geçen sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anısına çok özel bir çalışmaya imza atmıştı. Neşet Ertaş’ın unutulmaz eseri “Neredesin Sen” i yönetim kurulu üyesi Febyo Taşel’in düzenlemesiyle, MSG yönetim kurulundan ve üst kurulu üyelerinden oluşan 9 isim yeniden seslendirmişti.

MSG bu yıl da; Atatürk’ün “ Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünden yola çıkarak, “Cumhuriyet 100 yaşında, MSG 100 Öğrencinin Yanında!” sloganıyla bir proje hayata geçirdi. Proje ile ilgili MSG’den yapılan açıklamada, “MSG olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, özel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu yılın anlam ve önemine yakışır bir şekilde, “Cumhuriyet 100 Yaşında, MSG 100 Öğrencinin Yanında!” sloganıyla konservatuar öğrencilerine destek olma kararı aldık. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 100 konservatuar öğrencisine sağladığımız bu katkıyla, sanatın, müziğin ve kültürün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin yanında olabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz.

PİYANONUN KADINLARI ALBÜMÜ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR

Dengin Ceyhan Dünya’da değerli bestelere sahip olan fakat klasik müziğin popüler isimleri arasında yer alamamış 13 farklı kadın bestecinin içinde bulunduğu “Piyano’nun Kadınları” adlı albümünü 17 Kasım’da Babajim İstanbul etiketiyle müzikseverlerle buluşturuyor.

Dengin Ceyhan “Piyano’nun Kadınları” albümü klasik müziğin kadın bestecilerinineserlerinden oluşan bir repertuarı müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Dengin Ceyhan Dünya’da değerli bestelere sahip olan fakat klasik müziğin popüler isimleri arasında yer alamamış 13 farklı kadın bestecinin içinde bulunduğu “ Piyano’nun Kadınları” adlı albümünü 17 Kasım’da Babajim İstanbul etiketiyle müzikseverlerle buluşturuyor.

Clara Schumann , Fanny Mendelssohn, Agathe Backer Grondahl, Melanie Chasselon, LiliBoulanger, Cecile Chaminade, Maria Szymanowska, Maria Theresia von Paradis, MelBonis, LouiseFarrenc, Dora Pejacevic, Teresa Carreno, Elif Ebru Sakar eserlerinin bulunduğu albümün kayıtları, Babajim stüdyosunda gerçekleştirildi.