Trendyol Süper Lig de 12. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Milli ara öncesi oynanan on karşılaşmada toplam 26 gol atıldı. Altı maçta ev sahibi takımlar kazanırken, üç maçta deplasman ekipleri galip geldi. Liderliğin el değiştirdiği bu hafta bir karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor evinde Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçta en çok akıllarda kalan ise Onuachu’nun sahalarda az görülen muhteşem golü oldu. Yıldız isim attığı 2 golle takımına üç puanı getirmeyi başardı. Konyaspor da ise tek gol Prip’den geldi. Konyaspor’un aldığı bu yenilgi ile galibiyet hasreti sekiz maça çıktı.

Geçtiğimiz hafta liderliğe yükselen Galatasaray ise deplasmanda Hatayspor’a konuk oldu. Şampiyonlar Ligi dönüşleri zorlanan sarı kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup oldu. Hatayspor’a galibiyeti getiren goller Ribas ve Lankel ile geldi. Galatasaray ise tek golü Zaha ile buldu. Bu sonuçla Galatasaray bu sezon ilk yenilgisini alırken Hatayspor ise ligde üç maç aradan sonra galip gelmiş oldu.

Haftanın en çok merak edilen karşılaşması ise Adana da oynandı. Adanademirspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kalırken sarı lacivertli takım averaj ile liderliğe yükseldi. Fenerbahçe bu sezon oynadığı altı deplasman maçlında gol yemeyerek rekor bir başlangıç daha yapmış oldu.

Bu sezon hayal kırıklıkları yaşayan önce Şenol Güneş daha sonra Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıktı. Evinde Başakşehir’i konuk eden siyah beyazlılar Muleka ile üç puanı aldı.

Haftanın diğer karşılaşmalarında ise Rizespor evinde İstanbulspor’u Shelvey’in golü ile 1-0 mağlup ederek üç maç aradan sonra galip geldi. İstanbulspor ise oynadığı son dört karşılaşmadan puansız ayrıldı.Pendikspor ise evinde Samsunspor karşısında Erencan Yardımcı’nın gölü ile 1-0 galip gelerek lig tarihinde ilk iç saha galibiyetini almış oldu. Ligin orta sıralarda ki istikrarsız ekipleri Karagümrük ve Sivasspor İstanbul da karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 net skorla kazanan Karagümrük puanını 14 yaparak Sivasspor ile eşitledi. Goller Eyyseric, Güven Yalçın ve Serdar Dursun’dan geldi. Alanyaspor deplasmanında yükselişini sürdüren Gaziantep FK, son yedi maçta beşinci galibiyetini almış oldu. Alanyaspor ise son yedi maçta altıncı yenilgisini alarak düşme hattına kadar geriledi.

Ankaragücü deplasmanında 4-0 galip gelerek haftanın en farklı skorunu alan Antalyaspor ise üç maçlık galibiyet serisi ile üst sıralara yükselişi sürdürdü. Haftanın en gollü mücadelesinde ise Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa karşısında 4-3 galip gelerek dört maçlık seri yakaladı ve Avrupa Kupaları potası ile puanını eşitledi.

Gol krallığında ise bu haftayı Icardi ile Dzekosessiz geçirirken Kayserispor’dan MameThiam rakiplerini yakaladı ve 10’ar gol ile üç isim sıralanmış oldu.