BAYRAMLAR DEĞERLERİMİZDİR!

Değerli Yeni Çağrı Gazetesi okurları merhaba: Bu salı bayram arefesine denk gelmenin ayrıca mutluluğunu yaşadığımı bilmenizi isterim. Bu vesile ile bütün medya gazete Tv emektar isimlerinin ayrıca Gazetemizin kurucusu ve imtiyaz sahibi olmak üzere tasarımcılarımızdan baskıya, editörlerimizden , yazarlarımıza kadar tüm emekçi meslektaşlarımın ve siz kıymetli okurlarımızın bayramını kutlamak isterim.

Eski Bayramlar mı Eski insanlar mı?

Nerde eski bayramlar ? Derken' asıl nerde eski insanlar dememiz lazım. Çünkü bayramlar aynı ama maalesef insanlar değil. Kültürümüzü her geçen yıl dahada yok ediyoruz. Bayramlarımız artık dijital bir bayramlaşma. Çoğu kişinin hatırlamadığı, hatırlasa bile yok saydığı bir bayram geçiriyoruz. Onun içindir ki eski bayramlar değil eski insanlar yok yaşamımızda.

Sevginin barışın, hoşgörünün bütünleştiği örf ve adetlerimizin bitmediği daha nice unutmadığımız ve değerlerimize sahip çıkacağımız ileriye taşıyabileceğimiz bayramlar diliyor, Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Sevgi Saygılar Ayper Kaya

TÜRKİYE DOSTU PAKİSTANLI AHMAD!

Pakistan’dan Türkiye’ye uzanan bir yolculuk.



Uzun yıllardır ülkemizde bir çok yatırıma öncülük eden Farooq Ahmad’ın 2017 yılında Türkiye yolculuğu başlamış.Başarılı iş insanı tam bir Türkiye tutkunu. Kendi şirketi olan Future Horizon Group’u kuran Farooq Ahmad,ülkemiz için ekibiyle birlikte çok güzel işlere ve projelere imzasını atıyor. Her defasında Türkiye'yi Istanbul'u çok sevdiğini söyleyen ve gelecek vadeden şirketi için Avrupa’ya Çağrıda bulunuyor. Türkiye’ye daha çok yatırım yapılması gerektiğini söyleyen iş insanı,Türkiye bulunmaz bir ülke herkesin gelmesi görmesi ve yatırım yapması gerektiğini de sözlerine ekliyor.





Geleceğe yönelik olarak, Farooq Ahmad Türkiye’ye daha fazla fırsat arayan yatırımcı çekmeyi hedefliyor. Ülkenin gayrimenkul piyasasının olağanüstü büyüme potansiyelini yatırımcılara sergiliyor. Future Horizon Group’un başarı hikayeleri, müşterilere başarılı işletmeler kurmada yardımcı olmak ve gayrimenkul yatırımları için güvenilir rehberlik sağlamaktan oluşuyor. Farooq Ahmad ve ekibi, Türk ürünlerini etkili bir şekilde pazarlayarak ve ihraç ederek Türkiye’nin uluslararası ününe katkıda bulunuyor. Farooq Ahmad liderliğinde Future Horizon Group, Türkiye’deki iş dünyasının geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.





SERDAR UĞUR GİRGİN'DEN 30 YILLIK BAŞARI!





Renkli sahnelerin, görkemli organizasyonların, sahne arkasındaki emektar isim Serdar Uğur Girgin.





30 Yıla aşkın süredir etkinlik teknolojileri alanlarında müşterilerine ses-ışık-görüntü ve sahne hizmetleri sağlayan Mavi Event Technologies ve Mavi Wedding Music kurucusu ve başkanı Serdar Uğur Girgin, yıllardır aynı kalite ve hizmetle çalışmalarına devam ediyor. Sahnelerin teknik ve görsel olarak sanatçılara gösterilere büyük katkı sağladığını ve her işte olduğu gibi bu işte bir ekip işi diyen Girgin piyasanın aranan ismi olduğunu bundanda gurur duyduğunu belirtiyor. Uzun yıllardır aynı özveri ile çalışmalarını devam ettiren Girgin bodrum kalesi etkinliklerinden tutunda TC.Cumhur başkanlığı etkinliklerine kadar bir çok işe imzasını atmaya devam ediyor.

SEKTÖRÜN BAŞARILI İKİ İSMİ KAPTANOĞULLARI KARDEŞLER!

Aynı yönetmen koltuğunda Abla kardeş!

26 yıldır sinema sektöründe senarist yönetmen olarak bir çok projeye imzasını atan, Banu Kaptanoğulları’nın kardeşi Elif Kaptanoğulları’ da ablasının izinde.



Ablası Banu Kaptanoğulları’nın yardımcı yönetmenliğini çok uzun yıllar yaptıktan sonra şimdi kendisi de yönetmen koltuğuna geçip bir çok güzel projelere imza atıyor. Çektigi filmler ve klipler ile adından sektörde yönetmen olarak övgüyle bahsedilen Elif Kaptanoğulları ablasının yolunda başarılı işler yapmaya devam ediyor.En büyük destekçisinin ablası olduğunu söyleyen Elif Kaptanoğulları mutluyum yaptığım işi seviyorum ve buna öncü olan ablamın yolunda aynı titizlikle sanata bağımlılığımla ilerleyeceğim diyor. Kaptanoğlu kardeşler ilerleyen dönemlerde ortak yapacağı bir proje içinde şuan çalışmalarına devam ediyor.