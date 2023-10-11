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Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunuldu.

Ayvalık açıklarında, bir grup göçmenin bulunduğu bot un Ege Denizi'nde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

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