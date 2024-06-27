Azerbaycan Anayasa Mahkemesi'nde, "Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin erkene alınması" hakkındaki Milli Meclisin kararı görüşüldü.

Yüksek Mahkemece ilgili kararın anayasaya uygun olduğuna hükmedildi.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev de Milli Meclisin kararını, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesine göndermişti.

Azerbaycan'da Milli Meclisin feshedilmesi yetkisi cumhurbaşkanında bulunuyor.