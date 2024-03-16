Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Kobakhidze, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gürcistan ve Azerbaycan'ın daima bir birinin yanında olduğunu söyledi.

Gürcistan ve Azerbaycan halklarının yüzyıllardır iyi komşuluk ilişkileriyle yaşadığını vurgulayan Aliyev, iki devlet arasındaki ilişkilerin de bu sağlam temel üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Aliyev, "Azerbaycan ve Gürcistan ortak çabalarla sadece kendi ekonomik kalkınmalarını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bölge ve Avrasya için de önemli ülkeler haline geldi. Ortak ulaştırma ve enerji projelerimiz birçok ülke için büyük önem taşıyor. Bu istikamette ilave adımlar atacağız. Özellikle ulaştırma alanında oluşturulan ve oluşturulacak yeni altyapı, birçok ülke için vazgeçilmez fırsatların önünü açacak." dedi.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun birkaç ay sonra genişletilmiş biçimde faaliyete geçeceğini bildiren Aliyev, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi birkaç ay sonra 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılacaktır." bilgisini paylaştı.

Aliyev, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin girişimleriyle hayata geçirilen Güney Gaz Koridoru'nun önemine değinerek, "Azerbaycan gazını alan ülke sayısı 8'e ulaştı. Yakın gelecekte bu ülkelerin sayısı artacak. Avrupa'da Azerbaycan'ın enerji kaynaklarına talep her geçen yıl artıyor. Bizim hem enerji kaynaklarımız hem de yatırım için finansal olanaklarımız var. Geniş transit olanaklara sahip Gürcistan gibi dostumuz var. Bizim enerji projelerimiz bundan sonra da birçok ülkenin enerji güvenliğini sağlamaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Yeni projeler, özellikle de yeşil enerji projeleri üzerinde çalıştıklarını bildiren Aliyev, her iki ülkenin bu alanda büyük potansiyele sahip olduğunu ve yıl sonuna kadar somut adımlar atacaklarını kaydetti.

Aliyev, iki ülkenin de bir birinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, "Hiçbir ülkenin egemen arazisi güç kullanılarak değiştirilemez. Uluslararası hukuk kuralları her ülke için geçerli olmalıdır ve burada ayrımcılık yapılamaz." ifadelerini kullandı.

"İşbirliğini daha ileriye taşımaya tam anlamıyla hazırız"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destekleri nedeniyle Aliyev'e teşekkür ederek, kendilerinin de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü her zaman desteklediğini belirtti.

Kobakhidze, Aliyev'le ikili gündemin yanı sıra global siyasi olayları da müzakere ettiklerini bildirerek, "Barış konularına özel dikkat gösterilmesi gerekiyor ve bizim tutumumuz da bu yöndedir. İstikrara mümkün olduğu kadar katkı sağlamaya çalıştık. Bu tutumumuzu gelecekte de sürdüreceğiz." dedi.

Azerbaycan'la bir dizi stratejik proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Kobakhidze, "Gelecek için büyük planlarımız var. Sayın Aliyev'le ortak hayata geçirebileceğimiz birçok projeyi müzakere ettik. Enerji ve ulaştırma alanlarında çok önemli potansiyelimiz var. Bu çalışmalara devam edilecektir. İşbirliğini daha ileriye taşımaya tam anlamıyla hazırız." değerlendirmesinde bulundu.