NEW YORK AA- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, daimi üyelerden Fransa'nın talebi üzerine, Karabağ'daki gelişmeleri ele almak üzere oturum düzenlendi.

Bayramov, antiterör operasyonunun, Azerbaycan'ın kendi topraklarında uluslararası hukuk ve insani hukuka tam uyum içinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Operasyonun sonlandırıldığını ve Karabağ'daki Ermenilerin entegrasyon sürecinin başladığını aktaran Bayramov, Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin Yevlah'ta bir araya geldiğini bildirdi.

Bayramov, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın "barışçıl topluma" saldırdığı algısını yaratmaya çalıştığını ancak antiterör operasyonunun sadece yasa dışı silahlı güçleri silahsızlandırmayı amaçladığını anlattı.

Son 3 yılda Ermenistan'ın söz konusu oluşumlara teknik, lojistik ve mali destek sağladığını belirten Bayramov, Azerbaycan topraklarında bulunan Ermeni askeri ekipmanın fotoğraflarını toplantı katılımcılarının dikkatine sundu.

Bayramov, antiterör operasyonunun "kısıtlı ve orantılı" şekilde gerçekleştirildiğini, sadece Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı silahlı güçleri hedef aldığını vurguladı.

Ceyhun Bayramov, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı ilk dakikalardan itibaren kamuya duyurular yaparak sivillerin askeri oluşumlardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Karabağ Ermenileri de telefonlarına mesaj gönderilerek bilgilendirildi." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'ın meşru çıkarlara karşılıklı saygı temelinde gerçek diyalog ve müzakerelere hazır olduğunun altını çizen Bayramov, "Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz." dedi.

Bayramov, "Karabağ Ermenileri, barış içinde bir arada yaşama modelimizin bir parçası." mesajını verdi.

"Ermenistan'ın sözlerini tutmasını bekliyoruz"

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ise "Ermenistan'ın son 3 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinin ardından Azerbaycan'ın, kendi güvenliği ve istikrarını sağlamak için Karabağ'daki yasa dışı silahlı güçlere karşı antiterör operasyonunu başlatmaktan başka seçeneği kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Akçapar, bunun Azerbaycan'ın egemen hakkı ve vatandaşlarının güvenliği için atmak zorunda kaldığı bir adım olduğunu dile getirdi.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ Ermeni nüfusunun temsilcileri arasında yürütülen görüşmeleri Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını aktaran Akçapar, görüşmelerin verimli devam etmesinin umulduğunu kaydetti.

Akçapar, "Özellikle Zengezur Koridoru'nun açılması da dahil olmak üzere Ermenistan'ın sözlerini tutmasını bekliyoruz." vurgusunu yaptı.

Ermenistan ve diğer ilgili taraflara fırsatı kaçırmama çağrısında bulunan Akçapar, Türkiye'nin başından beri iki ülke arasında barış sürecini desteklediğini, bu nedenle de Ermenistan ile normalleşme sürecini başlattığını söyledi.

BM desteğe hazır

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM'nin sahada olmadığını anımsattı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gerginlikten derin endişe duyduğunu aktaran Jenca, BM'nin itidal çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Jenca, operasyonun sonlandığına ilişkin duyurunun not edildiğini belirterek, BM'nin tüm aktörlerle yakın irtibatta bulunduğunu ve barış çabalarını desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan’ın Karabağ’da anayasal düzeni tesis etmek için yaptığı antiterör operasyonu

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenilerin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bölgedeki silahlı gruplar, son günlerde Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve sabotaj girişimleri, silahlı saldırılar gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Azerbaycan'ın bölgedeki sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyonun mayına basması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi, olay yerine giden polis aracındaki 4 polisin de yine mayın nedeniyle şehit olması üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlattı.

Operasyonda ağır kayıplar veren Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da antiterör operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.